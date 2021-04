Il DDL Zan, ovvero la legge contro l’omofobia, la transfobia, l’abilismo e la misoginia è stata approvata alla Camera ormai sei mesi fa ed ora è bloccata in Senato dove il presidente leghista di commissione e giustizia si rifiuta di calendarizzarla. Una barzelletta che ormai non fa neanche più ridere e che ha fatto scendere in campo pure Fedez che ha attaccato il presidente al grido di “guardati allo specchio e ripeti: non sono Beyoncé“.

Il DDL Zan purtroppo è necessario considerando che tutt’oggi molti omosessuali vengono picchiati o cacciati di casa solo per il loro orientamento sessuale. L’ultima notizia a riguardo è di ieri, non di un anno fa.

Legge contro l’omofobia, solo il 26% degli italiani è contrario

Anche gli italiani vogliono una legge contro l’omofobia, lo dicono le stime. Il portale Gay.it ha pubblicato un sondaggio stilato da BiDiMedia (che si occupa proprio di sondaggi politici) che a domanda diretta “sei favorevole al DDL Zan?” il 54% degli intervistati ha risposto di sì, il 18% non lo sa, il 26% ha risposto di no.

Nell’area di centro destra solo gli elettori di due partiti hanno dichiarato di essere contrari al DDL Zan (Fratelli d’Italia e Lega), mentre quelli di Forza Italia hanno votato 40% sì e 39% no (21% di indecisi).

Nell’area di centro sinistra, invece, un vero e proprio plebiscito a favore: nel dettaglio troviamo il 94% di positivi fra gli elettori del Partito Democratico, il 94% di Azione, il 90% di Italia Viva, il 92% di +Europa, il 96% di Liberi e Uguali.

Stessa sorte per gli elettori del Movimento 5 Stelle, fra loro ben l’88% è favorevole al DDL Zan e solo il 3% è contrario.