Legge Cittadinanza: Novità per i Discendenti di Emigrati

Il Dl Cittadinanza è ufficialmente legge dopo l’approvazione della Camera, con 137 voti favorevoli contro 83 contrari e due astenuti. La riforma introduce significative limitazioni allo ius sanguinis: la cittadinanza italiana sarà ora garantita solo fino alla seconda generazione. I nati all’estero con altra cittadinanza non avranno accesso automatico alla cittadinanza italiana, ma dovranno dimostrare un legame effettivo con l’Italia.

Per i figli di cittadini italiani, la cittadinanza può essere acquisita automaticamente solo in due casi: se nati in Italia o se uno dei genitori risiede continuativamente nel Paese da almeno due anni. Le nuove regole impongono restrizioni anche ai nati all’estero già in possesso di un’altra cittadinanza, e applicano effetti retroattivi, rendendo possibile che chi è nato prima dell’entrata in vigore della legge possa non essere più considerato cittadino italiano, salvo eccezioni specifiche.

Le eccezioni comprendono situazioni in cui il genitore o adottante italiano è nato in Italia o ha vissuto nel Paese per un periodo congruo prima della nascita del figlio. La legge promuove l’esistenza di un "vincolo effettivo" con l’Italia, al di là del solo legame di sangue.

Per quanto riguarda i minori stranieri o apolidi, la riforma richiede che i genitori o il tutore legale dichiarino esplicitamente la volontà di far acquisire la cittadinanza al minore entro un anno dalla nascita o dall’adozione. Dopo tale dichiarazione, il minore deve risiedere legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it