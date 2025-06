Legge Brambilla: Protezione Rafforzata per gli Animali

Dal 1° luglio entrerà in vigore la “legge Brambilla”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, che apporta modifiche significative al codice penale e al codice di procedura penale riguardo ai reati contro gli animali. Questa normativa prevede l’inasprimento delle sanzioni per chi abbandona animali, introducendo multe elevate e pene detentive. La legge intende riconoscere gli animali come esseri senzienti, sottolineando un cambio di paradigma nella loro tutela. L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un importante passo verso una maggiore responsabilità e rispetto per i diritti degli animali in Italia, contribuendo a una convivenza più etica e sicura tra esseri umani e animali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.zazoom.it