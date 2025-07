Legge Brambilla: pene più severe contro l’abbandono degli animali

L’abbandono degli animali domestici è un fenomeno che si intensifica con l’arrivo dell’estate, richiedendo una maggiore attenzione e responsabilità da parte dei proprietari. Ogni anno, in Italia, circa 80.000 cani e oltre 130.000 gatti vengono abbandonati, un problema che non solo causa sofferenza agli animali coinvolti, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza pubblica.

Per affrontare questa crescente emergenza, a partire dal 1° luglio 2025 entra in vigore la Legge Brambilla, che prevede penne più severe per i reati contro gli animali, tra cui l’abbandono. La normativa modifica l’articolo 727 del Codice Penale, inasprendo le sanzioni: l’abbandono di animali domestici comporta ora un arresto fino a un anno o multe che vanno da 1.000 a 10.000 euro, con un aumento dell’ammenda minima a 5.000 euro. Inoltre, le pene per maltrattamento o uccisione con crudeltà possono arrivare fino a 4 anni di reclusione e multe fino a 60.000 euro.

Questa legislazione intende riconoscere la gravità dell’abbandono, considerato non solo un atto irrispettoso, ma anche un problema di ordine pubblico e di tutela dell’ambiente. L’adeguamento delle sanzioni vuole fungere da deterrente per chi potrebbe considerare l’abbandono un’opzione facile in momenti di difficoltà.

È essenziale promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali, educando a un’assunzione consapevole di impegni nei confronti delle nuove vite che si scelgono di accogliere.