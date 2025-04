Legge Bollette: 200 Euro di Bonus Elettrodomestici per le Famiglie

L’Aula del Senato ha approvato la fiducia al Governo riguardo al dl bollette, già licenziato dalla Camera, per l’agevolazione tariffaria dell’energia elettrica e del gas naturale. Il provvedimento ha ricevuto 99 voti favorevoli, 62 contrari e un’astensione. Include un bonus di 200 euro per le bollette elettriche destinato a circa 8 milioni di famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e un aiuto per le aziende energivore e le PMI. Il decreto, varato il 28 febbraio, risponde alle difficoltà di famiglie e imprese durante le fluttuazioni del mercato energetico e comprende norme per circa 3 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi per le imprese e 1,6 miliardi per le famiglie.

Il bonus bollette da 200 euro è esteso per tre mesi agli utenti domestici con ISEE fino a 25.000 euro, mentre i contribuenti già beneficiari possono ricevere fino a 500 euro. Un emendamento della Lega garantirà tutele per i clienti vulnerabili, permettendo loro di rimanere in un mercato controllato fino al 31 marzo 2027 e bloccando il pignoramento della prima casa per debiti condominiali sotto i 5.000 euro.

Il decreto promuove anche la trasparenza nel mercato energetico, attribuendo poteri sanzionatori all’ARERA. Per i bonus elettrodomestici, è previsto uno sconto in fattura fino al 30% del costo, con un massimo di 100 euro e 200 euro per famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro. Per le auto aziendali, saranno esclusi dai nuovi sistemi fiscali i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024. Infine, sono previsti 600 milioni di euro per supportare le imprese ad alto consumo energetico e contributi per associazioni sportive che gestiscono impianti energivori.