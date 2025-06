Legge Benessere Animali: Tutto sul Riconoscimento dei Cani

Negli ultimi tempi, l’attenzione verso il benessere degli animali è in costante crescita, specialmente riguardo ai cani, che occupano un posto speciale nelle famiglie. Di recente, è stata approvata una nuova legge in Spagna dedicata alla protezione e al riconoscimento degli animali domestici, con importanti novità per i proprietari.

Una delle disposizioni fondamentali prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per tutti i cani, indipendentemente dalla razza. Questa misura si propone di tutelare la responsabilità civile dei proprietari in caso di danni causati dai propri animali.

In aggiunta, è stabilito un limite di tempo per il non abbandono degli animali: i cani non possono restare soli per più di un giorno, mentre per gli altri animali domestici il limite è fissato a tre giorni. La legge prevede anche l’identificazione obbligatoria di gatti e furetti tramite microchip, facilitando il recupero degli animali smarriti e incoraggiando una detenzione responsabile.

Un altro aspetto significativo è il divieto di soppressione degli animali per motivi economici e il mantenimento delle categorie di “razze potenzialmente pericolose”. Questa normativa mira a garantire un ambiente di vita più sicuro e sano per gli animali, promuovendo la loro qualità di vita e prevenendo l’abbandono.

I nuovi proprietari di animali dovranno partecipare a corsi di formazione obbligatori per comprendere meglio le responsabilità legate alla cura degli animali, inclusi alimentazione, esercizio fisico e assistenza veterinaria. Le assicurazioni per cani offriranno diverse coperture, dalla responsabilità civile a ulteriori garanzie per affrontare situazioni impreviste, per garantire tranquillità ai proprietari.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.leggotenerife.com