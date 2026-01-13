Legge animali Bolzano

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una mozione che apre la strada alla revisione della legge provinciale sulla protezione degli animali e la prevenzione del randagismo. La proposta, presentata da Andreas Colli, nasce dalla consapevolezza che la normativa attuale è in parte superata, soprattutto alla luce del cambiamento della sensibilità collettiva nei confronti del benessere animale.

La normativa attuale risale a un periodo precedente e il regolamento di attuazione è entrato in vigore solo diversi anni dopo. Nel dibattito in aula è emersa la volontà di migliorare la tutela degli animali, sia domestici sia da allevamento, affrontando temi come le condizioni di detenzione, il trasporto e le responsabilità dei proprietari.

Diversi consiglieri hanno sottolineato come il modo in cui una società tratta gli animali sia indicativo del suo livello di civiltà. L’assessore Luis Walcher ha annunciato che è in preparazione un nuovo disegno di legge, che dovrebbe arrivare entro l’autunno, con l’obiettivo di aggiornare la normativa e renderla più efficace e attuale.

La mozione è stata votata per parti separate e approvata con un ampio consenso, aprendo ora la fase del lavoro concreto sulla nuova legge. Il tema della protezione degli animali è già all’attenzione della Giunta, che ha confermato l’impegno a migliorare la tutela degli animali e a renderla più efficace.