Legato a una catena solo e immobile era disperato, poi la svolta

Un dolcissimo Pit bull è legato a una catena: il cane non può muoversi, è rimasto solo per colpa dell’Uomo ma appena lo vede tutto cambia.

Una clip condivisa nei giorni scorsi ha emozionato più di 100mila persone in rete. Il triste protagonista della clip è un Pit bull dal manto candido, dallo sguardo dolcissimo, abbandonato in strada da colui che aveva deciso di accoglierlo in qualità di animale guida. Il fido è stato scoperto da un uomo che stava camminando in una strada dello stesso quartiere in cui il fido è stato lasciato solo e legato alla catena.

Legato a una catena resta da solo, poi la svolta: la gioia è commovente

Dopo aver notato il cane in lontananza, e avendo dunque compreso la gravità dell’accaduto, l’uomo si avvicina al Pit bull rimato a lungo da solo finché la reazione del quattro zampe lo sorprenderà.

“Quando sei l’unico uomo con cui lui ha un’interazione“, è la premessa al video condiviso da @bevarlene mostrando la reazione del quattro zampe incatenato fuori da un’abitazione e lasciato solo chissà per quanto tempo.

“I cani meritano di meglio“, e certamente: non “questa vita“. È questa infine la netta conclusione a cui giunge l’uomo, condividendola nel suo feed, prima di avvicinarsi al quattro zampe abbandonato. Il fido è così felice di vedere un volto amico da commuovere gli utenti. (vedi sotto).

Il Pit bull scodinzola appena lo vede: sente che lui lo aiuterà

Appena vede l’uomo avvicinarsi a lui il Pit bull dal pelo bianco inizia a scodinzolare e a protendersi verso di lui. Nonostante la catena il suo sguardo e il suo sentire non può essere sottoposto a limiti. La loro interazione, filmata dall’uomo, è davvero commovente.

A concludere la scena è l’avvicinamento dell’uomo al Pit bull abbandonato. Il fido è inquadrato da più vicino, il suo sguardo è infinitamente triste ma finalmente può ricevere una carezza rassicurante in attesa di essere definitamente liberato.

@bevarlene Break the chains 🫶🏻 #breakthechains #outreach #adoptdontshop #flintmichigan #pitbullsoftiktok #savingtailsanimalrescueandoutreach #animals #animalrescue #flint #flintmichigan ♬ Another Love –

Il video dell’avvistamento e la consecutiva liberazione dell’esemplare di Pit bull incatenato in strada è apparso per la prima volta su TikTok lo scorso 25 luglio.