Legano il cane e lo trascinano con la moto: la gente è sconvolta

Dei ragazzi in strada legano il cane alla loro moto e lo trascinano durante il tragitto: la folla che assiste alla scena resta sconvolta.

Nella mattinata del 22 marzo scorso un filmato, dopo essere apparso su Twitter, ha generato la reazione interdetta di molti utenti. Un fido si trova braccato nel traffico cittadino per volere di una coppia di ragazzi che viaggiano su due ruote. Come lasciano intravedere le immagini in movimento il cane è stato legato dai due soggetti al loro motorino e successivamente trascinato in strada.

Legano il cane e lo trascinano con la moto: gente in strada sconvolta – VIDEO

Il povero pelosetto è stato trainato con la forza tramite l’utilizzo di una corda legata, dai due individui, al loro veicolo. Il fido è stato costretto a proseguire fino a sanguinare lungo la strada. Coloro che si trovavano nel traffico ad assistere alla raccapricciante situazione hanno intimato ai due giovani uomini di fermarsi e di rilasciare l’animale sofferente.

L’episodio si sarebbe verificato con due giorni di anticipo rispetto alla condivisione del filmato sui social network. Il video risale al 20 marzo, quando nel primo pomeriggio di lunedì la coppia di ragazzi ha trascinato il loro cane per le strade di Santa Ines, un comune spagnolo nei pressi di Castilla e San Luis.

Spesso, contrariamente a quanto accaduto nella penisola iberica, sono gli stessi automobilisti che salvano nel traffico i pelosetti in difficoltà.

A prendere seri provvedimenti, a poche ore dalla pubblicazione del video, l’Associazione dei Protettori degli Animali della città. I volontari hanno recuperato il fido, dapprima fuggito per la paura, portandolo in salvo. Il cane è stato trasferito in una struttura-rifugio per essere medicato.

Per ribadire l’importanza di intervenire di fronte a tali ingiustizie: è utile ricordare come già sua successo in passato che nonostante le loro minacce, grazie alla testimonianza video di un simile maltrattamento, i responsabili di azioni tanto crudeli venissero smascherati dalla Polizia.

Com corda amarrada na boca, cachorro é arrastado por moto em avenida do Maranhão. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22) em Santa Inês. Somente após vários pedidos insistentes o animal foi solto e pôde fugir. pic.twitter.com/fZmKrxytPX — O Imparcial (@imparcialonline) March 22, 2023

Sembra, infine, che le autorità locali siano riuscite a identificare la via su cui è accaduto il fatto. Il motociclo stava percorrendo Rua do Fio. Fortunatamente, per tentare di scongiurare che ciò possa verificarsi di nuovo in futuro, un residente della zona – dopo aver assistito alla scena – ha deciso di filmare le dinamiche relative al maltrattamento dell’animale.