Legami tra predisposizioni neuropsichiatriche e percorsi professionali

Uno studio condotto da Georgios Voloudakis ha indagato la relazione tra predisposizioni genetiche a tratti neuropsichiatrici e categorie professionali. Pubblicato su Nature Human Behaviour, ha utilizzato dati da due grandi biobanche, il Million Veteran Program e il UK Biobank, coinvolgendo 421.889 partecipanti di origine europea. L’obiettivo era esplorare se varianti genetiche associate a disturbi come schizofrenia e disturbo bipolare influenzassero scelte professionali, ipotizzando che tratti genetici potessero offrire vantaggi in ambiti specifici.

I risultati mostrano che i punteggi genetici (PGS) relativi a tratti neuropsichiatrici influenzano in modo significativo, ma minimo, le scelte professionali. Ad esempio, i tratti legati all’ADHD presentavano una debole associazione con categorie professionali come “informatica e matematica”, mentre tratti associati alla depressione e all’autismo si rivelavano connessi a categorie creative come “arti e design”. Tuttavia, è emerso che fattori demografici come età e sesso hanno un impatto molto più forte sulla scelta professionale.

Voloudakis ha sottolineato l’importanza di considerare i contesti educativi e ambientali, rilevando come le barriere sistemiche possano influenzare le traiettorie professionali, specialmente per chi ha una predisposizione genetica per l’ADHD. Lo studio invita a riflettere sulle implicazioni sociali ed etiche dell’uso di dati genetici nel contesto professionale, evitando discriminazioni. I ricercatori intendono proseguire studi sulla pleiotropia e integrare queste conoscenze in psichiatria computazionale per sviluppare trattamenti più personalizzati e politiche che riducano le disuguaglianze.