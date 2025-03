Legami di Famiglia: La Storia di Annalisa, Vittima di Mafia

Una sparatoria avvenuta al Rione Sanità di Napoli ha portato alla morte di Emanuele Durante, un ragazzo di 20 anni, raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre era in scooter. Emanuele, nipote di Giovanni Durante, padre di Annalisa Durante—vittima innocente di camorra nel 2004—è stato assistito all’ospedale dei Pellegrini, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. L’agguato si è verificato in via Santa Teresa degli Scalzi, vicino a una pompa di benzina, in un’area già segnata da episodi violenti.

I carabinieri stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare il movente, non escludendo la possibilità di un regolamento di conti nel contesto di crescente tensione criminale a Napoli. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

La tragica storia di Annalisa Durante, uccisa a soli 14 anni durante un conflitto tra clan camorristici nel 2004, è diventata un simbolo di giustizia a Napoli. Il suo omicidio scosse l’opinione pubblica italiana e portò la sua famiglia a impegnarsi attivamente nella lotta per la legalità. Salvatore Giuliano, ritenuto responsabile dell’omicidio di Annalisa, è stato condannato a 18 anni di carcere. Oggi, il nome di Annalisa rappresenta la continua richiesta di giustizia e sicurezza in una città segnata dalla violenza e dall’illegalità.