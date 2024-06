Legame tra Tony Effe e Giulia De Lellis, la vecchia storia di lei: “Lo amo”

In questo inizio d’estate potrebbe essere nata una nuova coppia vip. Nei giorni scorsi Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati paparazzati a Napoli e secondo il settimanale Chi avrebbero passato una lunga notte insieme. I due stanno davvero insieme o sono solo amici? Di sicuro il loro legame affonda le radici nel passato, visto che le vite dell’influencer e del cantante di Miu Miu si sono intrecciate più volte. Giulia infatti pare sia una grande fan di Tony.

Il legame tra Giulia e Tony: la storia Instagram della De Lellis.

Nel 2020 Giulia pubblicò una storia Instagram dedicata proprio a Tony e le sue parole fecero discutere. Francesco Fredella su Libero all’epoca scrisse: “Sembra la trama di una soap. Tra l’altro di mezzo finisce anche Taylor, ma non quella di Beautiful. Bensi Taylor Mega, fidanzata con il cantante Tony Effe. Giulia De Lellis, che è tornata con Andrea Damante e ha pubblicato una storia in cui ha scritto: “Io amo follemente Tony Effe”. Questa mossa non è piaciuta al popolo della rete. Tutto avrebbe il sapore della provocazione. Come la prenderà Taylor Mega? Intanto, sui social è scoppiato un vero caso. La De Lellis è “pazza” di Tony Effe per davvero? Tutto potrebbe essere legato ai gusti musicali della ex corteggiatrice di Uomini e donne. Che, però, preferisce Tony Effe ad Andrea Damante. Come dire: con Tony è tutt’altra musica. Che legame c’è? Infatuazione o provocazione?“.

Come se non bastasse nell’aprile del 2019 una lettrice del sito di gossip Il Vicolo delle News scrisse: “Giulia e Andrea potrebbero essere tornati insieme. Domenica 7 aprile sono andata allo stadio San Siro per vedere Inter-Atalanta ed ero in tribuna d’onore nella stessa fila di Andrea Damante, che era accompagnato da Ignazio Moser e Tony Effe. Al primo tempo ne ho approfittato per andare a fare una foto con Andrea (che vi ho mandato),dopo di ciò lui ha detto rivolgendosi ai suoi amici:”Dopo mangiamo un risottino insieme, ce lo fa la Giulia”. Io mi sono girata ridendo e lui mi ha detto “non fare spoiler” sorridendo“.

Se questo “risottino” c’è stato, Tony e Giulia si sono conosciuti proprio grazie a Damante.