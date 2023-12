Legacoop: assemblea a Bologna per presentare le proposte per azioni concrete a tutela del buon lavoro

– La Cooperazione di lavoro di Legacoop si incontrerà in occasione dell’Assemblea annuale a Bologna il 12 dicembre presso Spazio DumBO Via Camillo Casarini, 19 per confrontarsi sull’importanza che rappresenta per l’economia italiana, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il valore aggiunto e le connessioni che crea, necessarie allo svolgimento di tutte le attività in ogni ambito. Un’occasione per presentare le proposte per azioni concrete a tutela del buon lavoro. Apriranno i lavori il Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Gianmaria Balducci e il Vicepresidente di Legacoop Produzione e Servizi Paolo Mongardi, cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Bologna Matteo Lepore e dell’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con UE della Regione Emilia-Romagna Paolo Calvano.



La spinta all’innovazione e la sfida della sostenibilità sono i connettori che legano ogni settore di attività del mondo del lavoro, elementi essenziali del fare impresa e intrinsechi nella natura di business e di governance della cooperazione, protagonista del processo di transizione e promotrice di un concetto di innovazione che abbraccia le tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica.

Dall’energia alla logistica, dalle costruzioni ai servizi di pulizia e ristorazione, dalla parità di genere all’intelligenza artificiale, l’Assemblea porrà al centro del dibattito il tema del lavoro, declinato attraverso sei dialoghi cooperativi, introdotti dal Direttore di Legacoop Produzione e Servizi Andrea Laguardia e coordinati dal giornalista Francesco Selvi.

Il Presidente di CPL Concordia Paolo Barbieri e il CEO di IMQ eAmbiente Gabriella Chiellino affronteranno la sfida del coniugare produzione energetica e tutela ambientale; il Presidente di Adrilog Luca Mazzali e il Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano Damiano Frosi si confronteranno su come l’innovazione possa guidare verso una logistica più integrata e sostenibile mantenendo le risorse umane al centro; la Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio INTEGRA Adriana Zagarese e l’artista Erio Carnevali tratteranno della progettazione e costruzione di edifici tra bellezza architettonica e armonia con il contesto socio-ambientale; il Presidente di CAMST Francesco Malaguti e il CEO di ISSA PULIRE Network Toni D’Andrea si confronteranno sull’importanza di servizi essenziali di welfare pubblico che si prendono cura del Paese, quali mense e pulizie; l’avvocato e consigliera di Presidenza di Legacoop Puglia Shady Alizadeh e la Presidente del Consorzio Conscoop Monica Fantini ci parleranno del contributo che la cooperazione può dare per superare il gender gap e valorizzare le diversità nella società; il Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio Nazionale Servizi – CNS Alessandro Hinna e il Coordinatore Nazionale di Base Italia Marco Bentivogli affronteranno la trasformazione e ridefinizione del lavoro apportata dall’adozione dell’intelligenza artificiale. Concluderà l’evento l’intervista al Presidente di Legacoop Simone Gamberini, a cura del giornalista Francesco Selvi.

Al termine dell’Assemblea verranno presentate le proposte di Legacoop Produzione e Servizi al Governo per intervenire con azioni concrete su temi specifici a tutela del buon lavoro.