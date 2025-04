Lega, Vannacci prende la tessera del partito: “Io vice segretario? Vedremo”

“Oggi sono orgoglioso di consegnare la tessera della Lega” a un eurodeputato, ha dichiarato Matteo Salvini durante il congresso della Lega a Firenze. Ha consegnato la tessera a Roberto Vannacci, ex eurodeputato indipendente, sottolineando che questo gesto è una risposta alle ansie di molti e che il partito andrà lontano. Salvini e Vannacci si sono abbracciati affettuosamente per le telecamere.

Vannacci ha ringraziato Salvini per il supporto ricevuto, affermando che insieme andranno avanti e ha espresso gratitudine anche ai critici, rispondendo che la critica è essenziale per il progresso. Ha evidenziato che la Lega è l’unico partito sovranista in Europa in grado di incidere e ha affermato che per essere autonomista in Italia, la Lega deve adottare una posizione sovranista in Europa. Altrimenti, ha avvertito, l’autonomia rischia di svanire.

Inoltre, Vannacci ha dichiarato che la Lega voterà contro von der Leyen, attribuendo la crisi europea alle sue scelte, piuttosto che ai dazi imposti da Trump. Rispondendo a una domanda su un possibile futuro come vicesegretario della Lega, Vannacci ha detto di non fidarsi delle voci e che per il momento si concentrerà sul suo ruolo di eurodeputato, cercando di fare del suo meglio. Ha concluso lasciando aperta la possibilità di un futuro diverso, in base agli sviluppi successivi.