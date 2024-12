Lega Serie A, spunta un nome ‘nuovo’: Montezemolo presidente?

I club di Serie A sono in cerca del prossimo presidente di Lega, con un’attenzione particolare sul nome di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Ferrari, Fiat e Confindustria. Montezemolo rappresenterebbe una figura di rilievo internazionale, in grado di instaurare relazioni strategiche con il governo e di sostenere le trattative riguardanti i diritti televisivi esteri. Attualmente, la candidatura di Lorenzo Simonelli, presentata all’inizio di dicembre, è ancora in corsa, avendo ricevuto 13 voti nella prima votazione, ma non raggiungendo il quorum necessario. Restano, inoltre, in gioco le possibilità per Lorenzo Casini, l’attuale presidente, che non è obbligato a ripresentare la sua candidatura.

Oltre alla scelta del presidente, i club stanno anche valutando l’ipotesi di nominare un nuovo amministratore delegato. Le proprietà americane, in particolare, sono attivamente coinvolte nella ricerca di profili adatti da proporre. Tra le opzioni al vaglio ci sono manager con esperienze significative in Fifa, nel settore televisivo e nel campo delle telecomunicazioni.

Il processo di elezione è in corso, con la prossima votazione fissata per domani, 20 dicembre. Per poter eleggere il nuovo presidente, sarà necessario raggiungere un quorum di 14 voti, rendendo così cruciale il sostegno dei club durante questa fase decisionale.

In sintesi, la situazione all’interno della Lega Serie A è in evoluzione, con diverse proposte e candidature in discussione. Montezemolo emerge come una figura potenziale per il suo prestigio e le sue relazioni internazionali, mentre altri nomi, tra cui Simonelli e Casini, continuano a giocare un ruolo nelle dinamiche interne. Inoltre, la ricerca di un nuovo amministratore delegato potrebbe portare a un cambiamento significativo nella gestione della Lega. La decisione finale rimane da vedere, mentre i club continuano a deliberare e a consultarsi per trovare la leadership giusta in un periodo di sfide e opportunità per il calcio italiano.