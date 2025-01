Lega Serie A, Luigi De Siervo riconfermato amministratore delegato

Luigi De Siervo è stato rieletto amministratore delegato della Lega Serie A con 17 voti durante l’assemblea svoltasi oggi a Milano. Questa merupakan il suo terzo mandato, sostenuto dalla maggioranza che ha già portato all’elezione del nuovo presidente Ezio Simonelli. De Siervo, avvocato dal 1994, ha assunto la carica di ad nel 2018 e fu confermato nel 2021. Per la sua rielezione erano necessari solo 11 voti, ma ha ottenuto un sostegno superiore.

Luigi De Siervo ha una carriera consolidata nel settore. Prima di diventare ad della Lega Serie A, ha ricoperto diverse posizioni significative. Tra il 2008 e il 2010, è stato dirigente responsabile di Rai Trade, occupandosi della commercializzazione di contenuti TV, video e canali tematici. Successivamente, fino al 2014, è stato direttore commerciale di Rai e, dal luglio dello stesso anno, amministratore delegato di Rai Com. Dopo questa esperienza, ha assunto il ruolo di ad di Infront Italy, un’azienda che si occupa della produzione, acquisto e cessione di programmi televisivi sia in Italia che all’estero. Durante i suoi mandati in Lega, De Siervo ha lavorato attivamente per la valorizzazione del calcio italiano, impegnandosi anche nella lotta contro la pirateria, un tema centrale nella sua agenda.

Inoltre, nell’assemblea di oggi sono stati eletti anche quattro consiglieri: Paolo Scaroni, presidente del Milan; Luca Percassi, ad dell’Atalanta; Tommaso Giulini, presidente del Cagliari; e Claudio Fenucci, ad del Bologna. Queste elezioni segnano un momento importante per la Lega Serie A, con la riconferma di De Siervo che rappresenta una continuità nel suo approccio strategico e la fiducia accordata dai club. La sua esperienza e le competenze sviluppate nel tempo saranno fondamentali per affrontare le sfide future e promuovere il calcio italiano a livello nazionale e internazionale. De Siervo, attraverso la sua leadership e le collaborazioni con i nuovi consiglieri, mira a rafforzare ulteriormente il brand della Serie A e a garantire la crescita del settore.