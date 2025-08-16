Lega Nord e la storia dell’unità italiana in crisi

Negli anni ’80 e ’90, molte province della Lombardia erano caratterizzate da manifesti con la scritta “ALT”, non un semplice segnale stradale ma un forte messaggio politico della Lega Nord, che si opponeva a chi tentava di entrare in Italia, richiamando pratiche discriminatorie del passato. Questo fenomeno trovava le sue radici in divisioni storiche, risalenti agli anni ’20, quando il fascismo, emerso nel nord Italia, aveva già avviato processi di esclusione e divisione.

Con il passare del tempo, la Lega, continuando su questa scia, sviluppò un consenso politico che trasformò la lotta in un vero e proprio potere. A partire dal ’94, sotto l’influenza di Silvio Berlusconi, il partito passò dall’essere un movimento di protesta a uno di governo, scambiando voti per investimenti nel nord, consolidando così un fronte che metteva in discussione l’unità nazionale.

Oggi, la Lega di Matteo Salvini ha modificato la sua identità, espandendo la propria influenza anche al centro e sud Italia. Questo partito ha creato una rete di amministratori che, consapevoli o meno, pongono interrogativi sui principi di unità dello Stato. Salvini ha mantenuto relazioni con vari partiti, rafforzando una posizione che non è più solamente legata al nord.

Oggi, il discorso di Salvini sembra voler riscrivere la narrativa dell’unità italiana, proponendo un’interpretazione che mette in discussione il Risorgimento e la costruzione di un paese unito. La nuova destra di governo si trova quindi a gestire una realtà complessa, in cui l’Italia affronta la sfida di rimanere unita di fronte a fratture storiche.