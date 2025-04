Lega Navale Italiana, presentati al Senato gli Europei di windsurf, a Ostia gareggiano 300 atleti

Ostia si prepara ad ospitare i Campionati Europei di Windsurf Techno 293 e 293 Plus dal 15 al 21 aprile, accogliendo circa 300 giovani atleti under 19 provenienti da 17 Paesi. Questo evento, organizzato dalla Sezione di Ostia della Lega Navale Italiana in collaborazione con la International Techno 293 Class Association e la Federazione Italiana Vela, rappresenta una fusione di sport, cultura marittima e vocazione territoriale. Le regate si terranno a partire dal 16 aprile, con la cerimonia d’apertura il 15 aprile alle 17:00 presso il Pala Fijlkam di Ostia.

L’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, ha sottolineato l’importanza di avvicinare i giovani al mare e agli sport nautici, con particolare attenzione verso quelli provenienti da contesti socio-economici difficili. Questo campionato rappresenta un passo importante nel percorso agonistico dei giovani windsurfisti, che qui iniziano a costruire le loro carriere internazionali. La presidente della Sezione di Ostia, Carola De Fazio, ha evidenziato l’impegno nel promuovere l’inclusione sociale attraverso attività di formazione e sport per i giovani del territorio.

La senatrice Cinzia Pellegrino ha premiato De Fazio con l’“Eccellenza Donna” e ha sostenuto l’importanza di portare eventi come questo a Ostia per valorizzare le potenzialità locali spesso trascurate. La manifestazione non è solo una competizione sportiva, ma una vetrina internazionale e un’occasione per rilanciare il legame di Ostia con il mare, promuovendo valori di rispetto e solidarietà.