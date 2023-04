Lega Navale Italiana, aperte le iscrizioni ai corsi estivi nei Centri Nautici Nazionali

La stagione nei Centri Nautici Nazionali della Lega Navale Italiana sta per iniziare “sulla cresta dell’onda”. Tra poco più di un mese, per tutta l’estate, centinaia di giovani tra gli 8 e i 18 anni avranno l’opportunità di vivere dieci giorni di sport e divertimento a contatto con la natura. I corsi estivi di vela, canoa e canottaggio, organizzati dalla Lega Navale Italiana nei Centri Nautici Nazionali di Ferrara-Lago delle Nazioni, Sabaudia-Lago di Paola, Taranto e da quest’anno anche a Belluno-Lago di Santacroce, sono strutturati per orientare i giovani verso gli sport nautici, dando la possibilità alle ragazze e ai ragazzi che non frequentano abitualmente il mare o i laghi di entrare in contatto con l’ambiente, la cultura e la pratica sportiva che ruotano intorno al mare e alle acque interne. Gli allievi vivranno un’esperienza di formazione unica grazie alla passione e alla professionalità degli istruttori e dello staff dei Centri Nautici della Lega Navale Italiana, in collaborazione con la Marina Militare, la Federazione Italiana Vela, la Federazione Italiana Canottaggio e la Federazione Italiana Canoa e Kayak.

Nei quattro Centri Nautici Nazionali sarà possibile partecipare ai seguenti corsi: Il Corso standard è articolato in due livelli di competenza (base e intermedio) e si pone la finalità di fornire le nozioni marinaresche primarie e di sicurezza in acqua, in modo che l’allievo (8-16 anni) possa dapprima condurre l’imbarcazione in modo controllato acquisendo progressivamente una maggiore confidenza, competenza e autonomia. Il Corso avanzato è indirizzato a ragazze e ragazzi (8-16 anni) che abbiano già effettuato in precedenza almeno un corso di tipo standard di livello intermedio o che abbiano dimostrato sufficienti doti di abilità e competenza. Durante questo corso verranno acquisite abilità e tecniche marinaresche più avanzate per la condotta in sicurezza e in autonomia dell’imbarcazione.

Il Corso di Aiuto Istruttore è indirizzato ai giovani tra i 16 e 18 anni che abbiano già effettuato in precedenza almeno due corsi propedeutici (intermedi o avanzati) o che possano dimostrare un’equivalente competenza e abilità. Durante il corso l’allievo verrà valutato per le sue capacità psico-attitudinali e per la competenza tecnica che dovranno essere adeguate a supportare nella didattica, in acqua e frontale, gli istruttori. In questo periodo di formazione, verranno consolidate e valutate le abilità marinaresche possedute per la condotta in sicurezza dell’imbarcazione e verranno acquisite le tecniche pedagogiche di base necessarie a supportare le attività didattiche. Verranno, inoltre, erogate le tecniche base di salvamento e le nozioni di meteorologia. Al superamento della prova finale sarà assegnato l’attestato di Aiuto Istruttore della LNI nella disciplina prescelta. Tale qualifica consentirà di collaborare presso i Centri Nautici e le Sezioni e Delegazioni della Lega Navale Italiana. Per informazioni è possibile scrivere a centrinauticinazionali@leganavale.it. Maggiori dettagli su turni, costi e modalità di iscrizione sono disponibili nel bando pubblicato sul portale istituzionale della Lega Navale Italiana al seguente indirizzo: https://www.leganavale.it/post/46503/corsi-nautici-estivi-2023.