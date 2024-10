Lega Navale Italiana a Barcolana 56 con 2 ‘barche della legalità’

La campagna “Mare di Legalità” della Lega Navale Italiana arriva a Trieste in occasione della Barcolana 56, con una presentazione fissata per sabato 12 ottobre alle 10:30 presso la sede triestina della Lega Navale (Molo Fratelli Bandiera, 9). Dopo aver navigato in diverse acque, le imbarcazioni “Eros” e “Anassa”, tra le 21 barche a vela confiscate alla criminalità e affidate alla Lega, parteciperanno a eventi durante la Barcolana, offrendo attività nautiche per giovani e persone con disabilità, in collaborazione con l’associazione Fai Sport di Udine.

La campagna, avviata il 28 giugno scorso da Ostia con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha l’obiettivo di riportare sulla “rotta della legalità” imbarcazioni un tempo utilizzate per il traffico di migranti e stupefacenti, trasformandole in strumenti per attività di pubblico interesse legate al mare. Essa punta in particolare a educare i giovani ai valori della legalità, dell’inclusione sociale e della tutela ambientale. Ogni barca racconta la storia di una vittima della mafia o del terrorismo alla quale è dedicata. “Eros” e “Anassa”, assegnate alle Sezioni della Lega Navale di Ostia e di Ortona, sono dedicate rispettivamente a Piersanti Mattarella, assassinato da Cosa Nostra nel 1980, e a Marco Biagi, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse nel 2002.

Le due imbarcazioni parteciperanno anche alla Regata Armatori, un evento storico della Barcolana che si svolgerà l’11 ottobre, con oltre 50 barche iscritte che sfileranno di fronte a Piazza Unità d’Italia e regateranno nel Golfo di Trieste. Questo evento celebra i valori marittimi della Lega Navale e dei suoi membri.

Inoltre, la Lega Navale Italiana avrà un proprio stand al Villaggio Barcolana, di fronte alla Stazione Marittima, aperto fino al 13 ottobre, per presentare tutte le attività associative della LNI e della Sezione di Trieste. La campagna “Mare di Legalità” si propone di promuovere un messaggio positivo, incoraggiando la partecipazione e la sensibilizzazione della comunità su temi rilevanti per la società contemporanea.