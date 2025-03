Lega, nasce il ‘Team Vannacci’: cosa sono, regole

Arrivano le regole per la formazione dei Team Vannacci, strutture di sostegno al generale Roberto Vannacci, attualmente eurodeputato indipendente con la Lega di Matteo Salvini. Secondo il regolamento visionato dall’AdnKronos, ogni team dovrà essere composto da un minimo di 10 soci ordinari in regola con il tesseramento del Mac, il ‘Movimento il mondo al Contrario’, originatosi dal suo best seller. È previsto anche il ruolo di Team Leader, individuato all’interno del gruppo. Ogni team dovrà assumere un nome ispirato a un personaggio storico o significativo del territorio in cui si forma. È possibile includere “tesserati ad altri partiti” sotto la supervisione del Team Leader.

Inoltre, il regolamento stabilisce la segretezza riguardo i nomi degli iscritti, che saranno noti solo al Direttivo Nazionale. È prevista una quota annuale di adesione, fissata a 20€ per socio ordinario, con scadenza il 31 dicembre. Si sottolinea che l’ingresso di un socio giovane, che avrà tessera gratuita, non verrà conteggiato ai fini del numero minimo di soci richiesto. La quota annuale sarà suddivisa tra il Mac e il Team in parti uguali, e la porzione spettante al Team sarà trasformata in gadget, abbigliamento o altro, come deciso dal Direttivo.

Queste regole delineano l’organizzazione e la struttura dei Team Vannacci, riflettendo l’intento di consolidare il movimento politico creato dal generale e di coinvolgere un’ampia base di sostenitori.