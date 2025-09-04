28.4 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Politica

Lega in Calabria: il gesto di responsabilità di Nino Spirlì

Da StraNotizie
Lega in Calabria: il gesto di responsabilità di Nino Spirlì

Il sottosegretario Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega, ha espresso il suo ringraziamento a Nino Spirlì per la sua decisione di ritirarsi dalla corsa elettorale in Calabria a sostegno di Roberto Occhiuto. Durigon ha sottolineato che questo gesto rappresenta non solo un atto di responsabilità, ma anche di generosità, poiché evidenzia un passo avanti nel sostegno al progetto della Lega.

Durigon ha ricordato il valore di Spirlì, che ha saputo guidare la Regione Calabria in un momento critico dopo la scomparsa di Jole Santelli, affrontando la situazione con passione e tenacia. Ha richiamato l’importanza dello spirito di servizio che Spirlì ha dimostrato e ha ribadito stima e riconoscimento per il suo operato.

Il sottosegretario è certo che l’impegno di Spirlì continuerà, sia a livello locale, affrontando nuove sfide, sia a livello nazionale, dove potrà mettere a disposizione del leader Matteo Salvini e della Lega le sue capacità politiche e professionali. In questo contesto, Durigon è fiducioso che Spirlì contribuirà significativamente alla crescita del partito e allo sviluppo di una Calabria protagonista.

Articolo precedente
Lia Wälti lascia Arsenal e approda alla Juventus femminile
Articolo successivo
Incidenti sul lavoro in Italia: rischio e sicurezza nei cantieri
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.