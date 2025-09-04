Lega in Calabria: il gesto di responsabilità di Nino Spirlì

Il sottosegretario Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega, ha espresso il suo ringraziamento a Nino Spirlì per la sua decisione di ritirarsi dalla corsa elettorale in Calabria a sostegno di Roberto Occhiuto. Durigon ha sottolineato che questo gesto rappresenta non solo un atto di responsabilità, ma anche di generosità, poiché evidenzia un passo avanti nel sostegno al progetto della Lega.

Durigon ha ricordato il valore di Spirlì, che ha saputo guidare la Regione Calabria in un momento critico dopo la scomparsa di Jole Santelli, affrontando la situazione con passione e tenacia. Ha richiamato l’importanza dello spirito di servizio che Spirlì ha dimostrato e ha ribadito stima e riconoscimento per il suo operato.

Il sottosegretario è certo che l’impegno di Spirlì continuerà, sia a livello locale, affrontando nuove sfide, sia a livello nazionale, dove potrà mettere a disposizione del leader Matteo Salvini e della Lega le sue capacità politiche e professionali. In questo contesto, Durigon è fiducioso che Spirlì contribuirà significativamente alla crescita del partito e allo sviluppo di una Calabria protagonista.