Lega il cane nel bosco e gli spara 3 colpi di pistola arrestati e condannato

Un cane è stato trovato nel bosco con 3 ferite da arma da fuoco, la cucciola era visibilmente denutrita ed era dispersa nel bosco da almeno 6 giorni.

Nella contea di Clinton un’atrocità si è consumata nel bosco, l’uomo che avrebbe dovuto amare e proteggere una dolce cagnolina l’ha invece legata ad un albero nel bosco e ha sparato contro di lei 3 colpi di pistola ferendola questa estrema crudeltà ha scosso l’intera comunità venuta a conoscenza dell’episodio drammatico.

Gli sparano 3 volte e l’abbandonano nel bosco : le sue condizioni

La vicenda ha avuto il suo epilogo a inizio a gennaio quando i volontari dell’organizzazione SPCA della contea di Clinton nel corso delle loro attività a Wayne Township hanno fatto una scoperta sconcertante.

In una zona boschiva hanno trovato un cane con evidenti segni di ferite da arma da fuoco, il povero animale era stato legato ad un albero con il proprio guinzaglio colpito un un’ arma da fuoco e abbandonato al proprio destino.

Gli sforzi degli investigativi sono stati rapidi e attraverso una serie di chiamate al rifugio la polizia è riuscita a rintracciare quasi immediatamente il proprietario della povera cagnolina. Il signor James Standridge proprietario del cane è stato identificato come il responsabile dell’atto e messo al corrente delle prove l’uomo senza alcun apparente rimorso ha ammesso di aver sparato al cane e di essere quindi colpevole.

La cagnolina colpita per ben 3 volte ha dimostrato una forza e una voglia di vivere straordinaria, due dei 3 proiettili esplosi dall’uomo l’avevano colpita e uno non aveva il foro di uscita ed era quindi ancora dentro di lei.

La sua voglia di vivere è stata tale che nonostante le ferite la cucciola sia riuscita a liberarsi dal suo guinzaglio e a camminare per circa 35 metri prima di accasciarsi.

Per almeno sei giorni la cagnolina ha lottato per la vita dovendo affrontare non solo le ferite ma anche le temperature gelide di gennaio e una tempesta di neve la cucciola ha lottato per la sua sopravvivenza finché non è stata scoperta e soccorsa dall’ SPCA.

La cucciola e stata soccorsa ma è stato necessario procedere con l’amputazione di una delle sue zampe, nonostante questo a distanza di tempo la dolce cagnolina ha dimostrato ciò che per un essere umano sarebbe impossibile, ovvero la sua capacità di perdonare, nonostante la sua terribile esperienza la cagnolina ha ancora fiducia nell’uomo, e grazie al suo carattere dolce e all’aiuto dei volontari dell’SPCA la coraggiosa cagnolina ha finalmente trovato una nuova casa dove una coppia amorevole si prenderà cura di lei, fornendole tutto l’affetto e le attenzioni che merita.

Per l’uomo che si è macchiato del crudele gesto ferendo la cucciola con un arma da fuoco e abbandonandola nel bosco, la giustizia ha fatto il suo corso e l’uomo non è rimasto impunito.

Dichiarato colpevole delle accuse relative alla crudeltà sugli animali l’uomo rischia fino a 14 anni di detenzione, anni che tutti gli amanti degli animali sperano che sconterà fino all’ultimo.