Lega europea di Street Fighter, vince il team tedesco Mouz

In un finale esaltante, i membri del team Esports tedesco dei Mouz sono diventati i primi vincitori della Street Fighter League Pro-Europe 2022. Il match contro i francesi BMS è stato il culmine di un torneo durato settimane. Dopo i campionati statunitense e giapponese, in corso rispettivamente dal 2018 e dal 2020, il publisher Capcom ha lanciato la sua Street Fighter League Pro in Europa nell’ottobre 2022. Il campionato, che ha visto sfidarsi 24 dei migliori giocatori della regione in un torneo a squadre di quattro persone, si è concluso con i Mouz che hanno vinto e sono diventati i primi campioni europei in assoluto. I Mouz si sono ora guadagnati un posto per competere contro le migliori squadre SFL US e SFL Japan nella Street Fighter League World Championship 2022, che si terrà dal 17 al 18 febbraio alla nona edizione della Capcom Cup a Los Angeles. Un premio in denaro di 150.000 dollari sarà diviso tra i vincitori e i finalisti della competizione.