Lega, cosa cambia con il nuovo statuto

Lo statuto della Lega, recentemente approvato al congresso di Firenze, sostituisce il regolamento del novembre 2018 e segna un cambiamento netto verso una maggiore centralizzazione del potere nel partito, con il segretario federale che ora ha un mandato di quattro anni, anziché tre. Anche il Consiglio Federale avrà la stessa durata. Tra le modifiche più importanti, il segretario potrà ora designare quattro vice provenienti da quattro diverse aree territoriali, favorendo una rappresentazione più equilibrata. Inoltre, è stata eliminata la necessità di un’anzianità di dieci anni per i vice, facilitando l’accesso a nuovi membri.

Il Consiglio Federale è stato ampliato per includere i vicesegretari con diritto di voto e parole, mentre i segretari regionali non devono più soddisfare il requisito di almeno cinquanta militanti. Anche i membri eletti dal congresso non saranno più vincolati a una specifica anzianità. Il coordinatore del movimento giovanile avrà anch’esso diritto di voto.

Per quanto riguarda il simbolo del partito, dopo la registrazione dei brevetti da parte di Salvini, lo statuto conferma l’attuale designazione, senza modifiche al nome ‘Lega per Salvini Premier’. Tuttavia, il Consiglio Federale avrà la possibilità di apportare cambiamenti, senza la necessità di modificare l’intero statuto.

Infine, viene enfatizzata l’importanza delle ‘Scuole Quadri permanenti’ per la formazione dei militanti, requisito per le candidature elettorali. Tutti gli eletti e coloro con incarichi retribuiti dovranno contribuire finanziariamente al partito, mostrando una struttura economica più centralizzata, con sanzioni previste per chi non rispetta tali obblighi.