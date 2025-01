Lega chiede l’uscita dell’Italia dall’OMS: “È un carrozzone”

La Lega, attraverso il senatore Claudio Borghi e il deputato Alberto Bagnai, propone l’uscita dell’Italia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), definendola un “carrozzone” che favorirebbe solo chi ci lavora. Durante una conferenza stampa alla Camera, è stato annunciato un disegno di legge per abrogare il decreto di adesione all’Oms, con l’intento di discuterlo al più presto.

La proposta ha suscitato critiche significative. Angelo Bonelli di Europa Verde ha avvertito che tale decisione isolerebbe l’Italia a livello internazionale, mentre Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive, ha definito l’iniziativa una “boutade elettorale”, evidenziando l’importanza dell’Oms soprattutto per i paesi in via di sviluppo. Antonella Viola, docente all’Università di Padova, ha sottolineato che l’Oms svolge un ruolo cruciale nella sorveglianza sanitaria globale e avvertito dei rischi di affrontare pandemie in modo disorganizzato.

Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, ha dichiarato che la proposta non ha senso e presenta connotazioni comiche, ritenendo che l’Italia riceva più supporto dall’Oms di quanto non contribuisca. Ha inoltre criticato l’ideologia dietro tale proposta, considerandola antiscientifica e isolazionista. Gianni Rezza, professore di Igiene, ha riconosciuto i difetti dell’Oms, ma ha avvertito che una decisione di uscita sarebbe immotivata. Ha suggerito un dibattito serio e approfondito sulla questione, enfatizzando l’importanza dell’Oms nel supportare i paesi più vulnerabili nella salute globale.