Lega blinda Zaia: “Il Veneto è una partita irrinunciabile”

Nel consiglio federale della Lega, Matteo Salvini ha messo al centro del dibattito le elezioni regionali in Veneto, cercando di unire il partito attorno alla figura di Luca Zaia e sottolineando l’importanza di considerare gli interessi della coalizione e non solo di Fratelli d’Italia. Il congresso nazionale della Lega si svolgerà probabilmente entro marzo, e Salvini punta a rafforzare la sua leadership in vista di questa importante scadenza.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato vari esponenti del partito, Salvini ha sottolineato che la questione del terzo mandato per Zaia è fondamentale per la Lega, e ha ricevuto il consenso dei suoi collaboratori più stretti. I rappresentanti regionali, tra cui Zaia, hanno ribadito il loro supporto, evidenziando che gli elettori veneti sono dalla loro parte e desiderano che Zaia continui a governare.

La Lega ha messo in risalto i numeri significativi dei suoi amministratori, che comprendono circa seimila membri, fra cui sindaci e consiglieri, per affermare che “squadra che vince non si cambia”. Nonostante alcune tensioni all’interno della coalizione, come le critiche del capogruppo azzurro Gasparri, Salvini ha cercato di mantenere un’atmosfera di unità, invitando alla collaborazione per affrontare le sfide politiche.

Il leader della Lega ha quindi criticato l’idea di mettere in discussione l’amministrazione di Zaia, sostenendo che il buon governo veneto è un modello da preservare. Ha ribadito l’importanza della stabilità del governo italiano, che, negli ultimi anni, ha mantenuto un’alleanza leale nel contesto europeo.

Si è anche accennato alla possibilità di rinviare le elezioni regionali, proponendo di accorparle con le elezioni comunali del prossimo anno nel tentativo di facilitare il rinnovo del mandato di Zaia. Secondo Salvini, ci sono buone prospettive di trovare un accordo con gli alleati, garantendo che nessuno desidera compromettere uno dei governi più virtuosi d’Europa.

In conclusione, Salvini si è mostrato ottimista sul fatto che la Lega e i suoi alleati possano trovare una quadra, ribadendo l’intenzione di sostenere Zaia e mantenere l’integrità del governo regionale, arricchendo così la stabilità della coalizione.