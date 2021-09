Il segretario regionale della Lega in Piemonte e capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, il segretario provinciale Alessandro Benvenuto e una terza figura legata al partito, Fabrizio Bruno, sono stati rinviati a giudizio a Torino per il reato di falso. La vicenda risale alla vigilia delle elezioni amministrative del Comune di Moncalieri, nel 2020, ed è legata all’esclusione dalla lista di un ex esponente locale di Forza Italia, Stefano Zacà, che si è costituito parte civile con l’avvocato Fabio Ghiberti. Il processo comincerà il 24 novembre 2022.

Tra Lega e Forza Italia, secondo l’accusa, ci sarebbe stato un accordo per eliminare Zacà, che aveva voltato le spalle a Forza Italia e si era rivolto agli amici leghisti per correre ugualmente alle elezioni. Un affronto che rischiava di creare un precedente tra i due partiti alleati, che alla fine, per scongiurare un attrito insuperabile, avevano sacrificato il candidato scomodo. Zacà però non si è arreso e, anzi, ha dato battaglia.