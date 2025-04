L’introduzione di dazi statunitensi del 20% sui prodotti europei potrebbe influenzare i prezzi in Europa, portando a una loro diminuzione. Le tariffe potrebbero avere un impatto diretto sui portafogli degli europei, con conseguenze economiche da considerare. Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili tramite abbonamenti. Euronews offre contenuti in streaming in 12 lingue diverse.