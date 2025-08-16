LEFANT M1 Robot Aspirapolvere: Potente Suzione 4000 Pa!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €499.00 – €139.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

LEFANT M1 Robot Vacuum Cleaner, LiDAR Navigation, Powerful Suction 4000 Pa, Autonomy 150 Minutes, Multi-Floor Mapping Robot, No-Go Zones, Ideal for Animal Hair, Carpet, Hard Floors

Aspirapolvere Robot LEFANT M1: Pulizia Intelligente e Profonda

Scopri l’aspirapolvere robot LEFANT M1, un dispositivo all’avanguardia progettato per rivoluzionare la tua routine di pulizia domestica. Con tecnologia di navigazione LiDAR e una potente aspirazione di 4000 Pa, il M1 è perfetto per affrontare qualsiasi sfida, dai peli degli animali ai tappeti e pavimenti duri.

Tecnologia di Pulizia Avanzata

Grazie alla tecnologia Laser e Freemove 3.0, il LEFANT M1 mappa il tuo ambiente con precisione e pianifica il percorso di pulizia ottimale. Non dovrai più preoccuparti degli angoli trascurati: questo robot raggiunge ogni centimetro della tua casa.

Funzionalità Intelligenti

Puoi controllare il robot direttamente dall’app LEFANT, che offre diverse opzioni, tra cui:

Pulizia in zone specifiche: seleziona l’area che desideri pulire direttamente dalla mappa.

Zone di divieto virtuale: impedisci al robot di entrare in aree riservate, consentendo a bambini e animali di muoversi liberamente.

Potenza di Aspirazione e Autonomia

Il M1 è dotato di un serbatoio d’acqua da 160 ml e contiene 520 ml di polvere, offrendo tre livelli di potenza di aspirazione per adattarsi a diversi tipi di sporco. Con un’autonomia di ben 150 minuti, puoi pulire fino a 2000 piedi quadrati senza pause.

Sicurezza e Manovrabilità

Con sensori anti-collisione e anti-caduta integrati, il M1 protegge i tuoi mobili e previene cadute pericolose. La sua struttura compatta, con un diametro di soli 32 cm, gli consente di raggiungere anche gli spazi più stretti.

Un Compagno di Pulizia Affidabile

Migliora la tua esperienza di pulizia con il LEFANT M1 e lascia che faccia il lavoro più pesante per te. Non aspettare oltre, acquista il tuo aspirapolvere robot oggi stesso e goditi una casa sempre pulita e ordinata!