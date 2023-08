Leebotree Accessori Compatibile con Instax Mini 11 Fotocamera istantanea, Pacchetto Camera Intero(Caso/Album/Cornici/Adesivi) (Viola Purple)

Il set da fotocamera Leebotree ti consente di creare dei ricordi personalizzati.





La confezione include:





1 x custodia per fotocamera mini 11 con tracolla regolabile.



Custodia in similpelle, morbida e liscia. L’ interno della custodia è ancora più morbido, grazie ad una fibra che protegge la fotocamera e gli obiettivi dai graffi.



1 x album (64 tasche)



È perfetto per le tue foto mini istantanee e rappresenta il raccoglitore ideale per dare inizio alla tua collezione.



2 x Cornice per foto in acrilico



Metti la cornice sul tavolo o sulla scrivania, conserva e mostra i tuoi bei ricordi e decora il tuo ufficio e la tua dolce casa.



5 x cornice per foto (5 colori)



In plastica e dalle dimensioni perfette per le foto mini. Possono anche essere posizionate in piedi sulla scrivania.



2 x cornici rettangolari colorate, 20 pz.



Puoi riempirle e posizionarle in fila! È un modo carino per appendere le tue foto.

2 x bordi adesivi, 40 pz.

Gli adesivi per decorare le tue foto. Ti basta staccare l’ adesivo e applicarlo sulla foto. Per rendere le tue foto dai bordi bianchi ancora più uniche in modo economico!

2 x angoli adesivi.

Perfetti per decorare e proteggere il tuo diario o il tuo taccuino, applicando la tua foto preferita su qualsiasi superficie.



La custodia è realizzata in premium soft PU in pelle e microfibra design interno, presenta una sensazione di superficie liscia e piena protezione per il tuo fotocamera contro polvere, graffi e danni.

Contiene 64 immagini in totale, questo album contiene 16 pagine singole con 2 tasche per lato [4 foto per pagina], si apre come un libro per guardare facilmente.

Una varietà di adesivi può decorare le tue foto. Siamo dotati di album fotografici, varie cornici per foto e cartelle di foto e può essere migliore di come i tuoi amici mostrano le tue foto.

