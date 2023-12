Lee Sun-Kyun, morto l’attore di Parasite: “Trovato in un parcheggio”

Il Korea Times stamani ha dato la notizia della morte di Lee Sun-Kyun, noto per aver recitato nel film premio Oscar Parasite. L’attore non stava passando un periodo facile, nei mesi scorsi infatti è stato indagato per l’uso di droghe illegali. Il corpo senza vita dell’artista oggi è stato trovato in un parcheggio di Seul, dopo che la moglie ha chiamato la Polizia dicendo di aver trovato una lettera che sembrava fosse un addio.

“L’uomo è stato trovato privo di sensi in un parcheggio nel centro di Seoul alle 10:30 e la Polizia lo ha successivamente identificato. La polizia aveva precedentemente ricevuto una segnalazione secondo cui l’uomo era uscito di casa dopo aver scritto un biglietto in cui sembrava far intendere che non sarebbe tornato vivo. Per lui non sono stati mesi facili, visto che è stato sottoposto a tre cicli di interrogatori della polizia per sospetto uso di marijuana e altre droghe illegali a casa di una hostess che lavorava in un bar esclusivo nel distretto di Gangnam a Seoul. L’attore ha affermato di essere stato indotto con l’inganno dalla padrona di casa a prendere i farmaci e di non sapere cosa stava prendendo. La notizia intanto era già circolata, portando l’uomo ad un alto livello di stress. L’attore aveva presentato una richiesta per il test del poligrafo al distretto di polizia incaricato delle indagini, sostenendo la sua innocenza”.

‘Parasite’ actor Lee Sun-Kyun has died at the age of 48 in an apparent suicide. pic.twitter.com/OsT1rbRox8 — Pop Base (@PopBase) December 27, 2023

Lee Sun-Kyun trovato senza vita, se ne occupa anche la Rai.