Ad un mese esatto dal suo coming out, Lee Ryan è tornato a far parlare di sé, ma per un motivo decisamente meno positivo. Il cantante inglese è stato multato e gli è stato vietato di guidare dopo che ha deciso di non fornire le informazioni su chi fosse al volante della sua auto. La multa che si è beccato l’ex leader dei Blue è davvero salata e ammonta a 1.600€ circa.

A svelare i dettagli della vicenda è stato un giornalista del Daily mail: “Lee Ryan è stato accusato di aver guidato la sua Mercedes a 70 miglia all’ora in una strada in cui il limite era fissato a 60. Tutto questo è accaduto più di un anno fa. Ryan da allora è stato processato per due capi d’accusa, sia per l’eccesso di velocità, che per non aver fornito informazioni relative all’identificazione dell’autista quando richiesto. L’artista è stato dichiarato colpevole dai magistrati. Al cantante è stato detto che se i soldi non verranno pagati potrà essere riportato in tribunale e potrebbe finire in carcere“.

Lee Ryan: “Non ho più soldi”.

Il bel biondino da Instagram ha spiegato che se avesse i soldi pagherebbe subito la multa, ma che purtroppo non lavorando ha finito i risparmi: “Sono al verde e non ho soldi è vero, non ho risparmi. Sono onesto, non ho più un soldo. Però è a causa della pandemia, e non è qualcosa su cui ridere. Non dovete ridicolizzarmi. Molti hanno perso così tanto a causa della pandemia. Solo perché sono famoso non significa che dovrei essere deriso dalla stampa per questo. La pandemia ha rovinato così tante vite, inclusa la mia“.

Spiace sentire che un artista così talentuoso sia rimasto al verde. Però una cattiveria fatemela dire: adesso capite il perché di certe collaborazioni bislacche?



