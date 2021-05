Francesco Monte il mese scorso ha lanciato il suo singolo con Lee Ryan, Work This Out e ieri ne ha parlato ai microfoni di Radio Radio, nella trasmissione di Giada Di Miceli ‘Non Succederà Più‘.

“Guarda il nostro featuring è partito tutto dalla nascita di un nostro rapporto molto semplice di amicizia tra me e lui. All’inizio un amico in comune ci ha messo in contatto. Tra le tante cose una volta abbiamo parlato di musica. Da lì tante chiacchiere molto, molto semplici. Tipo ‘allora bro cosa facciamo, collaboriamo insieme?’.

Tutto questo nelle ultime fasi era al telefono viste le limitazioni della Pandemia. Perché poi non siamo riusciti a beccarci. Lui sarebbe dovuto venire in Puglia. Il video infatti è stato fatto per metà a Taranto. Lee ha avuto dei problemi, dei blocchi burocratici, perché lui vive a Malaga in Spagna. Però non mancherà di venire“.

In che senso Francesco Monte che canta con Lee Ryan?!È così strano!!!

Vedo Lee e torno subito l’adolescente “innamorata” dei BLUE!💙😂😍

Passano gli anni ma le prime “cotte” no!🤦🏼‍♀️😂#blue #onelove pic.twitter.com/sxiPdF0HnL — Micol (@Micol_2893) April 30, 2021

Esce oggi “Work This Out” nuovo singolo di Francesca Monte ft Lee Ryan!

Enjoy it e fateci sapere cosa ne pensate!

Ecco un brano per te… Work This Out (feat. Lee Ryan) di Francesco Montehttps://t.co/2XdaYT1CaD — OFFICIAL BLUE ITALIA (@BlueItalia) April 30, 2021

Lee Ryan e Francesco Monte: il video musicale del loro duetto ‘Work This Out’ https://t.co/TBqa2QQJx4 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 30, 2021

Francesco Monte e lo spoiler su Lee Ryan e i Blue.

Non solo il suo singolo, l’ex tronista ha rivelato che Lee Ryan ha in progetto una sorpresa con la band che l’ha reso famoso.

“Mi ha contattato lui perché aveva voglia di tornare in Italia perché sta preparando una grossa sorpresa a tutti da solo e con i Blue. Con i Blue, la storica boyband, sono cresciuto con quelle canzoni. A lui piace molto il progetto di Work This Out e ha deciso di creare questa collaborazione. Se mi vedrò con lui? Adesso sì, si allentano le limitazioni e ci dobbiamo vedere e proseguire delle cose che io e lui stiamo mettendo insieme“.

Felice del comeback dei Blue, a patto che tornino anche con un bel servizio fotografico come quello di Attitude…