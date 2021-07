Dopo anni di mezze confessioni, ieri Lee Ryan ha finalmente fatto coming out dichiarandosi bisessuale. Questa decisione però è arrivata dopo una brutta litigata che il cantante dei Blue ha avuto con una drag queen inglese. E proprio la lite con Layla Zee Susan ha portato l’artista a fare una scelta un po’ drastica. Lee ha pubblicato un post su Instagram in cui saluta tutti i fan e annuncia che chiuderà i suoi profili social. Il belloccio britannico non sopporta più l’odio degli hater e per questo vuole chiudere con Instagram e Twitter.

“Questo evento di boxe doveva essere divertente, invece ho ricevuto una raffica di insulti e odio. Questa vita non fa davvero per me. I social media sono un regno nero e nessuna somma di denaro può farmi sopportare questa cattiveria. Non mi va più di interagire con queste anime perdute. Sto cancellando tutti i miei account. Il mondo è un posto perduto e la mia salute mentale è più importante e ora mi prenderò cura della mia famiglia. Non starò più seduto in un mondo virtuale a conversare con i troll che mi attaccano. Non sono tagliato per questo e mi si ritorce contro quando reagisco alle loro cattiverie e faccio il loro gioco. Poi vengo accusato di essere qualcuno che non sono. Come quando mi dicono che sono omofobo. Non posso far parte di una cosa del genere – nessuno dovrebbe subire questi attacchi. Amo i miei fan, ma i miei fan mi conoscono e sanno che odio questo posto e le teste di c***o che ci sono. Buona fortuna e che Dio vi benedica”.

Lee non ha tutti i torti, nell’epoca degli over party, i social sono diventati davvero un luogo pericoloso. Al primo scivolone (o opinione non allineata al pensiero comune) si rischia di finire al centro di shitstorm, con migliaia di utenti pronti ad imbracciare i forconi.

Lee Ryan dei Blue fa coming out: “Sono bisessuale” https://t.co/ctzEatFF1g — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 20, 2021