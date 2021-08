Se il pensiero è l’espressione più nascosta del nostro cervello, il sesso è quella più segreta del nostro corpo. Così come non è scontato voler mettere in piazza tutto quello che ci passa per la testa, allo stesso modo, in linea di massima, tendiamo a tenere per noi buona parte di ciò che riguarda la nostra sfera erotica, autonoma o di relazione che sia.

Un istinto di pudore, misto a vergogna ed imbarazzo, sembra essere innato nella maggioranza degli esseri umani quando si trattano temi legati all’ambito sessuale. E da un lato questo è un bene, se pensiamo che, in questo modo, diventa possibile proteggere una parte molto intima e privata della vita di ognuno di noi. La si mette al riparo dagli sguardi, ma anche dai giudizi e dalle potenziali interferenze esterne. Diventa un qualcosa di esclusivamente nostro, da vivere e sperimentare senza condizionamenti. L’opportunità di esprimere sé stessi attraverso una sorta di “gioco” per adulti il quale, se praticato nel rispetto della propria persona e di chiunque ne condivida l’agire, se goduto in modo inoffensivo per tutti, non potrà che fornire benessere e gioia, appagamento e serenità.

Il sesso è nato con l’uomo, lo sappiamo, e “impararlo” è un po’ come imparare a mangiare. Una cosa che viene naturale e che, come il cibo, diventa poi in qualche maniera indispensabile. Certo è che, nel tempo, l’approccio a questo tipo di interazione è mutato e muta di continuo. In base alle epoche, ai momenti storici, all’evolversi della cultura. E se guardiamo all’oggi, alla nostra contemporaneità, ci rendiamo conto che anche i comportamenti sessuali sono influenzati, se non addirittura travolti (o stravolti), dai ritmi della moderna società e dal radicale cambiamento dei rapporti familiari o interpersonali più in generale.

Le tecnologie e l’avvento dei social, la facilità di accesso alle informazioni digitali, la velocità e la frenesia del quotidiano, stanno facendo la loro parte da leone nell’indirizzare, nel bene e nel male, l’ars amandi degli umani di ogni età ed estrazione. Ecco perché sempre più spesso si parla della necessità di una “educazione sessuale” da proporre ai giovani, meglio se appena affacciati all’adolescenza. Questo, nel tentativo di indicare alle nuove generazioni, strade sane e dritte che, anche in un ambito così delicato come l’erotismo, possano assicurare prospettive di equilibrio e felicità.

Un articolo apparso sul sito dell’americana CNN, spiega quanto sia importante a questo proposito, il coinvolgimento delle famiglie, soprattutto dei genitori.

“Quando un bambino riceve un’educazione sessuale scarsa o, peggio, inesistente – afferma Melissa Pintor Carnagey, fondatrice di Sex Positive e autrice di una sorta di guida per allevare giovani sessualmente sani, informati e responsabilizzati – rischierà di avere un rapporto con il sesso basato sulla vergogna e sarà più vulnerabile, maggiormente esposto a messaggi dannosi o incontri non sicuri e pratiche rischiose”.

“Insegnare il sesso ai ragazzi significa offrire loro una abilità poiché questa pratica deve essere onesta e anche accurata – sottolinea Brittany McBride, direttrice associata dell’educazione sessuale presso Advocates For Youth. – Non dobbiamo aspettare che diventino adulti muniti di una cassetta degli attrezzi incompleta. Dobbiamo dare loro le informazioni prima ancora che ne abbiano bisogno”.

Logan Levkoff, esperta di sessualità e relazioni e co-autrice di Got Teens?: The Doctor Moms’ Guide to Sexuality, Social Media and Other Adolescent Realities, si sofferma invece sulla fondamentale distinzione fra sessualità e pornografia. “Gli adulti ci mettono niente a parlare di cose estreme come il porno. Mentre zoppicano quando si tratta di argomenti come le basi e le fondamenta dell’erotismo, di ciò che ci rende umani e dei diversi modi in cui possiamo esprimere la nostra sessualità”.

E se all’estero si fanno in quattro per dare attenzione al tema, anche in Italia, istituzioni e specialisti hanno da tempo deciso di affrontare con determinazione la questione; gli uni immaginando momenti didattici specifici da inserire nell’orario scolastico, gli altri elaborando scritti che possano servire da manuali di supporto o di spunto per le famiglie dei giovani.

La dottoressa Anna Oliverio Ferraris psicologa, psicoterapeuta e professore ordinario di Psicologia dello sviluppo all’Università della Sapienza di Roma, ha pubblicato molti testi dedicati al rapporto tra adulti e ragazzi. Fra questi il libro Tuo figlio e il sesso (Rizzoli) nel quale indica un percorso graduale che parte addirittura dai due anni e arriva fino all’adolescenza. Vediamo nel dettaglio che tipo di approccio ci consiglia.



Dottoressa Oliverio a quale età è meglio cominciare a ricevere indicazioni sul sesso?

“In realtà l’educazione sessuale dovrebbe seguire il percorso di crescita fin dagli anni prescolari quando i bambini incominciano a provare interesse per i loro organi sessuali, scoprono le differenze di genere, vogliono sapere come nascono i bambini e dove erano loro prima di nascere. Utilizzando il loro linguaggio si possono dare informazioni che loro comprendono bene, che li tranquillizzano e che li aiutano a costruirsi una identità sessuale. In seguito, durante gli anni della fanciullezza si forniscono altre nozioni che rispondono alle loro esigenze e curiosità. Si utilizza una terminologia via via più scientifica e precisa. Nel mio libro “Tuo figlio e il sesso” (Rizzoli) indico un percorso graduale che parte dai due anni e arriva fino all’adolescenza”.

Perché il sesso va in qualche modo “insegnato”?

“Nella nostra società il sesso è ovunque, nei film, nelle pubblicità, nei giornali, su enormi cartelloni stradali e nello smartphone. Manipolando il telefonino anche i bambini possono incappare in scene pornografiche che danno loro una idea sbagliata e preoccupante della sessualità. Ecco perché è opportuno parlare e soprattutto spiegare loro che il sesso non è una ginnastica che si può fare ovunque o con chiunque, ma un comportamento in cui oltre al corpo sono coinvolte le emozioni, i sentimenti, le relazioni tra le persone”.

Nelle epoche passate, nessuno avrebbe mai pensato di dover dare istruzioni per questi ambiti. Come mai oggi è diventato sempre più auspicabile o addirittura necessario?

“Qualche genitore poteva fornire delle istruzioni per mettere in guardia i maschi dalle malattie veneree e le ragazze dal rischio di gravidanze indesiderate. Molte informazioni sul sesso provenivano dai coetanei o da altre fonti non ufficiali in maniera del tutto casuale. C’erano però anche molte proibizioni. C’era, molto diffuso, il senso del peccato, oltre che una separazione tra i sessi anche in ambito scolastico. Oggi c’è maggiore libertà sessuale, sia tra i maschi che tra le femmine. Ci sono anche, di facile accesso, gli anticoncezionali. In questo contesto, in cui ognuno è responsabile delle proprie scelte e comportamenti, una buona informazione è necessaria”.

Femmine e maschi: con chi di loro è più difficile, complicato, rischioso o imbarazzante parlare di sesso?

“Si può parlare di sesso a maschi e femmine purché si sia disponibili ad affrontare i vari aspetti della sessualità, non soltanto quelli anatomici. Con il sopravvenire della pubertà un maschio preferisce parlare dei cambianti fisici e psicologici in corso con un altro maschio può esperto di lui, magari suo padre o un fratello maggiore. Dal canto loro le ragazze preferiscono parlarne con una donna. Non ci sono regole uguali per tutti. Molto dipende dal livello di confidenza e di fiducia che c’è nel rapporto”.

Possibili effetti positivi e possibili effetti negativi del confronto adulto e minore su queste tematiche

“Uno dei motivi per cui è auspicabile che a scuola vengano organizzati dei corsi di educazione sessuale/sentimentale – tenuti da operatori preparati e capaci di parlare ai ragazzi – è dovuto al fatto che non sempre un genitore riesce ad affrontare certi temi “caldi” con i figli. Può parlare dell’atto sessuale, dello sviluppo anatomico nella pubertà, del menarca, delle polluzioni notturne, dell’innamoramento, della pedofilia, degli anticoncezionali, della pornografia; ma non sapere come affrontare il tema dell’omosessualità, dei transgender, della prostituzione o che consigli dare a un figlio o a una figlia alla sua prima esperienza. Dal canto loro i figli adolescenti si sentono imbarazzati se il genitore cerca di invadere con domande e consigli troppo dettagliati la loro privacy o se cerca di metterli al corrente delle sue abitudini sessuali. Molti figli e figlie non amano immaginare la sessualità dei loro genitori. Può infatti crearsi un clima da “incesto emotivo” che produce disagio da entrambe le parti”.

Quali gli argomenti più spinosi e delicati da affrontare?

“Gli argomenti più delicati sono quelli che li riguardano personalmente, tipo: sono attraente? piaccio alle ragazze (o ai ragazzi)? come approcciare una ragazza (o un ragazzo)? quando passare dal petting al rapporto sessuale completo? come si usa il preservativo? sono sufficientemente attrezzato dal punto di vista fisico? come vincere l’eiaculazione precoce? che fare quando lui mi chiede di spogliarmi on line? Il sesso di gruppo è una patica normale?”

Il ruolo della scuola, non solo nell’intervento didattico da parte degli insegnanti, ma anche per il confronto con i propri coetanei sulle tematiche dell’eros

“La scuola ha la possibilità di raggiungere tutti i ragazzi, mentre molte famiglie non forniscono una educazione sessuale/sentimentale completa. Un corso di educazione sessuale/sentimentale a scuola può quindi fornire indicazioni corrette sia dal punto di vista anatomico che piscologico, correggere le false opinioni sul sesso, spiegare la differenza che esiste tra sesso felice e perversioni, mettere in guardia dalle mode (per esempio quella ultimamente diffusa secondo cui saremmo tutti bisessuali e ognuno può scegliere il sesso che desidera), parlare delle diverse inclinazioni sessuali, del rispetto che bisogna avere per il partner, riflettere sul corteggiamento come fase utile per conoscersi. Nel gruppo, con i coetanei, bambini o ragazzi si rendono conto che alcune preoccupazioni non riguardano solo loro ma anche gli altri. Sono anche indotti a riflettere su differenze individuali e culturali, sui rapporti tra i sessi, sul rispetto reciproco”.

Genitori troppo “rigorosi” e genitori troppo “liberi”. Quali i benefici e i danni degli uni e degli altri sui figli?

“Un genitore dovrebbe da un lato conoscere il proprio figlio o figlia (temperamento, sensibilità ecc.) dall’altro avere anche una conoscenza del tipo di contesto sociale in cui essi si trovano a vivere e a crescere. Mentre un tempo l’educazione si basava su regole rigide imposte dall’alto, nella società contemporanea occidentale si fa appello alla responsabilità individuale e alla capacità di relazionarsi agli altri. E siccome i bambini e i ragazzi di oggi sono raggiunti da tanti messaggi diversi, spesso contrastanti e confusi, servono degli educatori equilibrati e coerenti”.

Internet: che ruolo hanno i social, ma anche il facile accesso ai siti pornografici da parte dei ragazzini?

“Il facile accesso alla pornografia – anche violenta e pedofila – da parte dei ragazzini è un grosso problema. Prima ancora di avere una loro vita sessuale già consumano scene di sesso che li eccitano ma che possono anche disgustarli, impaurirli o farli sentire inadeguati rispetto alle prestazioni spettacolari dei porno divi. L’idea che si fanno dei rapporti sessuali guardando i video non è realistica, ma molti pensano che lo sia e prendono a modello le performance degli attori. Tant’è che tra gli spettatori abituali del porno molti sono convinti che lo stupro, il sesso di gruppo e varie forme di violenza siano modalità sessuali accettabili. C’è anche chi, abituato ad eccitarsi davanti allo schermo, ha poi difficoltà ad eccitarsi in un rapporto con un partner in carne ed ossa, tant’è che i sessuologi denunciano ormai da qualche anno l’utilizzo del viagra già prima dei vent’anni. Il facile accesso al porno ha anche l’effetto di far sembrare normale ad alcuni ragazzini (ma non solo) l’invio di foto osé ad amici sui social, senza pensare alle conseguenze sgradevoli che ne possono derivare.

Per fronteggiare questo non facile problema bisogna (a) ridurre l’uso dei telefonini (non è obbligatorio regalare lo smartphone ai bambini), (b) controllare ciò che vedono i figli, specialmente se bambini o preadolescenti, (c) trovare il modo di mettere dei filtri, (d) spiegare che il sesso nei video porno viene stravolto a fini spettacolari e commerciali ed è molto diverso dal sesso nella realtà, (e) che il porno disumanizza il sesso perché lo priva delle emozioni e dei sentimenti, (f) che il porno disumanizza anche il corpo perché enfatizza e mette in evidenza solo specifiche parti anatomiche”.