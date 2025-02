L’educazione oltre i confini

La Camera dei Deputati ha respinto la mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè, che ha suscitato l’irritazione di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Durante il dibattito, Conte ha criticato la ministra del Turismo per aver risposto al telefono mentre lui parlava, considerandolo un comportamento inadeguato e maleducato. La mozione è stata bocciata con 206 voti contrari, 134 favorevoli e 1 astenuto.

Conte ha definito le accuse di Santanchè come “baggianate”, in risposta a un suo attacco nei confronti del Movimento, accusato di attaccare i benestanti invece di combattere la povertà. Conte ha ribattuto che il Movimento non odia i poveri, ma si oppone alla disonestà e ha respinto l’idea di una solidarietà fasulla. Ha anche sottolineato che il Paese non può tollerare figure di governo “sotto accusa” per vari reati, tra cui truffa e circolazione di beni contraffatti.

La mozione di sfiducia è stata presentata il 20 gennaio ed è legata a un procedimento giudiziario nei confronti di Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio nella gestione di Visibilia Editore, con dibattimento previsto per il 20 marzo. Questo rappresenta il terzo tentativo di sfiduciare la ministra, dopo due tentativi precedenti nel 2023. Nel frattempo, è iniziato un nuovo dibattito su un’altra mozione di sfiducia, questa volta contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio.