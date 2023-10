Alcune abitudini di un gatto mostrano come la sua impeccabile educazione possa diventare un non indifferente problema economico per la sua famiglia.

Il video di un gatto bianco e nero, di nome Crazy Eyes, mostra – non solo – l’impeccabile educazione che distingue il micio da molti altri suoi simili, ma svela, al contempo, anche il lato negativo di una delle più gettonate abitudini del felino. Alla base di un inspiegabile aumento delle bollette consegnate presso l’abitazione della sua famiglia, Crazy Eyes, dopo quanto appurato dalla clip: potrebbe dover dare ai suoi esponenti una risposta che possa giustificare il suo comportamento.

Quando l’educazione di un gatto può diventare un “problema economico”: preparatevi alla simpatica clip di Crazy Eyes

Nella divertente clip del gatto apparsa su YouTube, dal titolo “Crazy tira lo sciacquone“, il papà umano del micio ci svela come Crazy Eyes sia la causa principale dell’esponenziale aumento del costo delle bollette idriche di casa. Nella speranza che Crazy non sviluppi un simile modo di fare anche relazionandosi con gli interruttori per la luce elettrica o con la manovella che regola la temperatura della casa, non ci resta che osservare come il suo papà umano lo abbia colto in flagrante.

Come avevano appurato i conteggi automatici, direttamente dal contatore di casa, il papà umano di Crazy ha dovuto fare letteralmente i conti con un’abitudine del micio di cui non era – fino a quel momento – a conoscenza. Pur non essendo l’unico gatto che ama stare in bagno, erano dei mesi che il comportamento di Crazy era sospeso e che le bollette non facevano altro che aumentare, di volta in volta. Finché in extremis – e soprattutto grazie alla registrazione della clip in sua assenza – l’uomo ha potuto finalmente conoscere la verità.

“La loro bolletta dell’acqua è leggendaria“, sottolinea – a tal proposito – un utente, commentando umoristicamente quale possa essere il risultato inatteso della ripetitiva abitudine del micio nella toilette. Non è ben chiaro se Crazy avesse sviluppato la tendenza a tirare lo sciacquone per rispettare le regole della casa o perché il suono dell’acqua lo divenisse in modo particolare. In ogni caso, dopo aver provato un brivido di terrore nell’aver sentito lo sciacquone tirarsi “da solo”, mentre in casa non c’era nessuno con lui, ha collegato gli indizi e ha scoperto l’arcano.

Il VIDEO del gatto nella toilette è stato condiviso dall’utente @curtcoleman su YouTube generando, dal momento della sua prima apparizione in rete, un flusso interminabile di reazioni al virale contenuto. Sono oltre 3mila gli apprezzamenti raccolti dalla clip e 426 i commenti rilasciati dagli utenti sulla piattaforma di condivisione. Il papà umano del micio ha infine raccontato di aver trovato un modo per risolvere definitivamente il problema del caro bollette.

L’uomo ha dovuto escogitare un piano che gli permettesse di tenere Crazy Eyes lontano dalla toilette. L’unico modo rivelatosi utile sarebbe stato quello di privare definitivamente al micio il libero acceso alla toilette. Ogni qual volta che il papà umano di Crazy usa la toilette è costretto a chiudere a chiave la porta alla sue spalle. Da quel momento in poi il problema “caro bollette” sarebbe magicamente sparito.