Nelly Furtado celebra i 20 anni dell’album Whoa, Nelly!, che conteneva la celebre hit I’m Like a Bird, con un’edizione speciale disponibile solo in digitale.

Il tempo vola, proprio come un uccello. Sono passati già vent’anni da I’m Like a Bird, la canzone che lanciò verso il successo internazionale la stella lusitano-canadese Nelly Furtado. Un brano contenuto nell’album Whoa, Nelly!, premiato con un doppio disco di platino negli USA, 8 milioni di copie vendute e anche un Grammy per il miglior singolo. E così, a distanza di due decadi, l’artista ha scelto di festeggiare in modo speciale con i propri fan: è in arrivo una versione speciale, solo in digitale, del suo storico album di debutto.

Nelly Furtado: Whoa Nelly! in edizione speciale per i 20 anni

L’annuncio di questa nuova edizione dell’album che ha lanciato la sua carriera è stato fatto dalla stessa cantautrice sui suoi social. In questa versione estesa del disco sono presenti, oltre alle 12 tracce originali, anche 5 tracce già pubblicate nella Special Edition del 2008 e 5 ulteriori bonus track, tra cui il remix di Timbaland di Turn Off the Light.

Nelly Furtado e Bryan Adams

Nel dare questa lieta notizia ai fan, la cantnate ha pubblicato un video su Instagram e ha scritto nella caption: “Wow! Vent’anni! Com’è potuto succedere? Sono così emozionata“. Ecco la clip dell’artista canadese:

Cosa fa Nelly Furtado oggi?

Sono passati ormai tanti anni dagli ultimi grandi successi internazionali della popstar classe 1978, che ultimamente si è dedicata ad altre attività al di fuori del mondo della musica. Il suo ultimo album di inediti risale al 2017. Si tratta di The Ride, da cui fu estratto il singolo Pipe Dreams: