L’edizione 2023 di Sanremo fatica in classifica, Lazza batte tutti

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo è stata un grande successo di share, ma in classifica – rispetto all’edizione 2022 – fa più fatica.

Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 34 dischi di platino e 5 dischi d’oro, quest’anno nella sua settima settimana post Sanremo, i brani hanno totalizzato 12 dischi di platino e 8 d’oro. Il dodicesimo l’ha portato a casa Lazza che porta così Cenere in vetta alla classifica dei singoli più venduti.

Ad oggi hanno ottenuto una certificazione 15 artisti (su 28), rimangono al momento senza: Anna Oxa, Articolo 31, Colla Zio, Gianluca Grignani, Giorgia, I Cugini di Campagna, LDA, Leo Gassmann, Levante, Modà, Sethu, Shari e Will.

Edizione 2023 di Sanremo, le certificazioni

3 dischi di platino (300.000 copie)

2 dischi di platino (200.000 copie)

Supereroi – Mr Rain

Due Vite – Marco Mengoni

1 disco di platino (100.000 copie)

Due Vite – Marco Mengoni

Il Bene Nel Male – Madame

Tango – Tananai

Due – Elodie

Made In Italy – Rosa Chemical

1 disco d’oro (50.000 copie)

L’Addio – Come_Cose

Splash – Colapesce e Dimartino

Furore – Paola & Chiara

Duemilaminuti – Mara Sattei

Alba – Ultimo

Polvere – Olly

Mare Di Guai – Ariete

Mostro – gIANMARIA

Al momento nella Top20 della classifica FIMI dei singoli più venduti i primi quattro provengono tutti dal Festival di Sanremo; poi troviamo anche Madame (alla #8), Elodie (alla #12) e Rosa Chemical (alla #15).

1 – Lazza (Cenere)

2 – Tananai (Tango)

3 – Marco Mengoni (Due vite)

4 – Mr Rain (Supereroi)

5 – Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè (Gelosa)

6 – Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow & Clara (Origami all’Alba)

7 – Tony Effe (Boss)

8 – Madame (Il Bene Nel Male)

9 – Bizarrap & Quevedo (Quevedo:Bzrp Music Sessions, Vol. 52)

10 – Thasup feat. Tedua (Dimmi che c’è)

11 – Miley Cyrus (Flowers)

12 – Elodie (Due)

13 – Bresh & Shune (Guasto d’amore)

14 – Bizarrap & Shakira (Shakira:Bzrp Music Sessions, Vol. 53)

15 – Rosa Chemical (Made in Italy)

16 – Guè, Anna, Sfera Ebbasta (Cookies N’ Cream)

17 – Stefano Lentini feat. Icaro, Lolloflow & Raiz (‘O Mar For)

18 – Rhove & Madfingerz (Pelè)

19 – Geolier (Come Vuoi)

20 – Geolier feat. Sfera Ebbasta (X Caso)

Da Sanremo 2023 troviamo poi: alla posizione #21 Mara Sattei con Duemilaminuti, #25 Colapesce Dimartino con Splash, #27 Coma_Cose con L’addio, #29 Paola e Chiara con Furore, #31 Ultimo con Alba, #37 Ariete con Mare di Guai, #42 gIANMARIA con Mostro, #44 Olly con Polvere, #77 Articolo 31 con Un Buon Viaggio, #80 LDA con Se poi domani e #92 Giorgia con Parole Dette Male.