L’edificio era stato recentemente evacuato

Una palazzina è crollata a Bari, nel quartiere Carassi, tra via De Amicis e via Pinto, poco prima delle 19 del 5 marzo. Le macerie hanno invaso il marciapiede, colpendo anche auto parcheggiate. Vigili del fuoco, polizia e ambulanze sono intervenuti per cercare di soccorrere le persone intrappolate. L’incidente ha causato il blackout dell’intero isolato e la chiusura delle strade circostanti. Si sospetta che l’edificio sia crollato a causa del cedimento di un pilastro centrale. Anche se la palazzina era stata dichiarata inagibile e sgomberata a febbraio, alcune persone erano ancora all’interno. Soccorritori hanno avvertito le urla di una donna sotto le macerie e ci sono segnalazioni che almeno tre famiglie risiedessero nel palazzo. Tra loro vi era anche un’anziana che si teme sia una delle intrappolate.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, è arrivato sul luogo del disastro, sottolineando l’importanza di recuperare eventuali vittime e di verificare la sicurezza delle strutture vicine. I tecnici comunali e i vigili del fuoco stanno conducendo ispezioni per valutare il rischio di ulteriori crolli. Poco prima dell’incidente, erano in corso lavori di consolidamento nell’edificio ed era stata emessa un’ordinanza comunale per lo sgombero a causa di problemi statici. La situazione rimane critica mentre i soccorritori continuano le ricerche tra i rottami.