Il quarto album – lavoro record dei Led Zeppelin – ottiene il suo 24esimo disco di platino negli Stati Uniti.

L’album del 1971, Led Zeppelin IV, ha ottenuto una nuova certificazione dalla Recording Industry Association Of America. L’album è ora certificato platino 24 volte, o doppio diamante, con 24 milioni di unità vendute. I premi Diamond, in onore di quegli artisti le cui vendite di singoli o album hanno raggiunto 10.000.000 copie vendute, sono stati introdotti nel 1999. Senza titolo, innegabile e inarrestabile. Il quarto album in studio della band, meglio conosciuto come Led Zeppelin IV, è uscito 50 anni fa, l’8 novembre 1971.

Led Zeppelin

Led Zeppelin IV, l’album certificato platino per la 24esima volta

Il quarto album in studio del gruppo, meglio conosciuto come Led Zeppelin IV, uscì 50 anni fa, l’8 novembre 1971. Questo lavoro discografico rimane uno degli album più creativamente influenti e di maggior successo commerciale nella storia della musica. Artisticamente parlando, il disco ha toccato corde che continuano a risuonare a livello globale tra gli appassionati di musica, ispirando generazioni di musicisti. Il video di Stairway to Heaven:

Commercialmente, il quarto album della band è un colosso, in quanto ha venduto più di 37 milioni di copie in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, l’album è stato recentemente certificato 24 volte disco di platino dalla RIAA, classificandosi come il quinto album più venduto di tutti i tempi, nonché l’album più venduto di un artista britannico (a pari merito con i Beatles con The White Album).

Le ulteriori certificazioni dell’album

Al di fuori dell’America, l’album è certificato diamante in Canada (per due volte); multi-platino in Australia (per nove volte), Regno Unito (per sei volte) e Francia (per due volte); platino in Argentina, Brasile, Italia, Norvegia, Polonia e Spagna; e oro in Germania (3x).

Led Zeppelin IV ha anche scalato le classifiche degli album nel Regno Unito, in Canada e nei Paesi Bassi, e ha raggiunto la posizione n. 2 in Australia, Danimarca, Francia, Svezia e Stati Uniti, dove rimane l’album più venduto di tutta la discografia della band.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ledzeppelin