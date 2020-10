Il professor Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms, terrà una lectio magistralis in occasione della giornata internazionale Rotary contro la polio. Insieme al governatore del Distretto 2080, Giovambattista Mollicone, il giorno 23 ottobre alle ore 18.00 sarà in diretta dal palazzo dell’informazione dell’Adnkronos. Sarà possibile seguire l’evento in streaming sul sito Adnkronos e su quello del Rotary. L’evento organizzato grazie al governatore Mollicone con la partecipazione di Emilio Mignanelli presidente RC Cassino e del responsabile della commissione comunicazione del Distretto, Luciano Ghelfi, sarà un momento di sintesi importante per l’impegno rotariano nella lotta alla Polio.

Fonte