L’economia subacquea: opportunità e sfide per il futuro

L’ambiente marino sta emergendo come un nuovo campo di interesse per l’economia globale, attrattivo sia per la ricerca scientifica che per iniziative imprenditoriali. Con l’80% del fondo marino ancora inesplorato e una mappatura più dettagliata della superficie di Marte rispetto ai nostri oceani, si delinea un potenziale enorme.

Le recenti esplosioni ai gasdotti Nord Stream hanno sottolineato la vulnerabilità delle infrastrutture marine, rendendo evidenti sia la loro importanza strategica sia la necessità di una sorveglianza costante. In questo contesto, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che nel 2026 l’Italia ospiterà il primo Forum Euromediterraneo sull’acqua, in un vertice tenutosi a Nizza durante la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano.

Il settore subacqueo, che include oleodotti e cavi di telecomunicazione, richiede una costante attenzione per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e delle comunicazioni globali. Si stima che il mercato della subacquea raggiunga i 400 miliardi di euro entro il 2030, un volume d’affari simile a quello dell’economia spaziale.

In questo ambito, l’Italia ha istituito nel 2023 il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea a La Spezia, coinvolgendo la Marina Militare, Leonardo, Fincantieri e altre realtà. In appena un anno e mezzo, il Polo ha avviato 18 progetti per un investimento di 115 milioni di euro, sostenuto da università, centri di ricerca e imprese.

Confindustria La Spezia ha ospitato recentemente un evento per discutere le opportunità offerte dal Polo, dove si è evidenziata la posizione di leadership dell’Italia in Europa nel settore. Sottolineando l’importanza di unire competenze civili e militari, il Polo rappresenta una via strategica per sfruttare il potenziale economico del mondo sottomarino.