Leclerc, si stacca il specchietto della Ferrari in Bahrain. Cos’è successo

Durante la terza sessione di libere del Gran Premio del Bahrain, Charles Leclerc ha affrontato un piccolo inconveniente: lo specchietto della sua Ferrari si è staccato dopo aver colpito i cordoli. Nella comunicazione radio con il team, Leclerc ha riportato di avvertire molte vibrazioni mentre si trovava in pista, in una sessione influenzata anche da un forte vento. Questo episodio si inserisce in un weekend complicato per la Ferrari, che sta trovando difficoltà nell’impostare l’assetto giusto della SF-25 per il quarto appuntamento della stagione di Formula 1 sul Circuito Internazionale del Bahrein.

In parallelo, anche Fernando Alonso ha vissuto un momento problematico. Durante le prime prove libere, il volante della sua Aston Martin si era staccato, rimanendo temporaneamente in mano allo spagnolo. Nonostante questa situazione, Alonso è riuscito a riattaccare il volante e tornare in pista per continuare a girare prima di fermarsi.

Questo fine settimana continua a mostrare sfide per i piloti, con entrambi che devono affrontare problemi tecnici nelle loro rispettive scuderie. Le prestazioni delle vetture e la loro messa a punto giocheranno un ruolo cruciale nelle prossime qualifiche e nella gara, mentre il team Ferrari cerca di migliorare la situazione prima della competizione.