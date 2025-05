Leclerc, incidente prima della Sprint GP di Miami: il video dello schianto

Charles Leclerc si è schiantato contro il muro prima della gara Sprint del Gran Premio di Miami. Il pilota monegasco della Ferrari ha perso il controllo della monoposto sul tracciato bagnato a causa della pioggia battente, finendo contro il muretto. L’incidente ha provocato un danno significativo alla vettura, e Leclerc non prenderà parte alla gara breve prevista per oggi.

Il team Ferrari tenterà di riparare la monoposto in tempo utile per le qualifiche. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse stanno complicando la situazione; la pioggia riduce la visibilità in pista, causando un rinvio dell’inizio della Sprint. I piloti sono in attesa di un miglioramento del meteo, sperando di poter correre in condizioni di sicurezza adeguate.

La situazione solleva preoccupazioni non solo per Leclerc e la Ferrari, ma anche per l’intero Gran Premio di Miami, poiché la pioggia può influenzare le performance e la strategia di gara degli altri piloti. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) e gli organizzatori del GP stanno monitorando attentamente le condizioni meteorologiche per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il team Ferrari, che mira a ottenere prestazioni competitive, è ora sotto pressione per riparare la vettura di Leclerc e garantire che sia pronta per le qualifiche, nonostante i ritardi causati dalle avverse condizioni atmosferiche. La situazione rappresenta una sfida significativa per il pilota e il suo team, mentre gli altri concorrenti attendono con ansia di scoprire come si evolverà la giornata.