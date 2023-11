Leclerc disastro, incidente Ferrari prima del Gp Brasile: "Vado a Lourdes"

Il Gp del Brasile per Charles Leclerc finisce prima di cominciare. Il pilota monegasco della Ferrari non prende parte alla gara sul tracciato di Interlagos per un incidente avvenuto nel giro di formazione. Leclerc è andato a sbattere contro le protezioni rompendo l’ala della vettura. “Perché sono così sfortunato?”, ha detto il 26enne monegasco al team radio. Leclerc sarebbe partito dalla seconda posizione, in prima fila accanto alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen.

L’incidente non si è verificato per un errore del pilota del Cavallino ma per un problema al sistema idraulico della monoposto. “Non so dire cosa sia successo. Ho perso l’idraulica del volante e le gomme posteriori si sono bloccate: non potevo più fare niente. Mi dispiace, fa un po’ male. Forse un viaggio a Lourdes aiuterebbe”, ha detto Leclerc a Sky Sport. “Dopo la bandiera rossa avevamo pensato di ripartire per finire la gara ma non ce lo hanno permesso”, aggiunge il 26enne monegasco, che avrebbe voluto approfittare di un’interruzione del Gp per un altro incidente: permesso negato.