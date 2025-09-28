20.8 C
Leclerc contro le Sprint Race e la griglia invertita in F1

Da StraNotizie
Leclerc contro le Sprint Race e la griglia invertita in F1

Charles Leclerc esprime chiaramente la sua opinione riguardo alla possibile introduzione della griglia invertita in Formula 1. Il pilota monegasco, infatti, considera che questo cambiamento sarebbe in contrasto con la tradizione della categoria.

Inoltre, Leclerc sostiene che non sia opportuno aumentare il numero di Sprint Race, ritenendo che le attuali gare brevi siano sufficienti nel calendario. Ha commentato le dichiarazioni del CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, che ha parlato di possibili modifiche future, tra cui l’inserimento di più eventi Sprint e l’idea della griglia invertita.

Leclerc ha affermato: “La mia personale opinione è che il numero di gare sprint che abbiamo al momento sia sufficiente e non vorrei che se ne aggiungessero altre”. Riguardo alla griglia invertita, ha aggiunto: “Non è davvero qualcosa che ritengo debba far parte del DNA della Formula 1. Penso che la Formula 1 debba rimanere così com’è attualmente e non credo che dobbiamo reinventare nulla”.

Questa posizione sottolinea l’importanza che Leclerc attribuisce alla storia e all’identità della Formula 1, ritenendo che le modifiche proposte non siano necessarie per il futuro della competizione.

