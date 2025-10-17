Lecco: iniziative per il benessere degli animali in città

Negli ultimi anni, l’attenzione e la cura per gli animali in città sono diventati temi fondamentali per l’amministrazione. L’associazione AmbientalMente ha lavorato attivamente per migliorare i servizi destinati agli animali, cercando di ottimizzare le risorse esistenti.

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree di sgambamento, rendendole più funzionali e meno impattanti per i residenti. Tra i nuovi servizi per i proprietari di animali, sono stati introdotti la distribuzione gratuita di sacchetti per la raccolta delle deiezioni, il patentino per cani e una nuova convenzione con il canile di Erba per migliorare il benessere animale.

In aggiunta alla cura delle strutture esistenti, grazie all’Assessora Renata Zuffi, sono stati avviati due progetti co-finanziati da un bando regionale di rigenerazione urbana: la creazione di un Dog Park in un’area degradata di via Risorgimento e la realizzazione di un Gattile e Oasi felina nel Parco di Villa Guzzi. Questa ultima struttura, che recupera un’area verde poco accessibile e un vecchio rudere, sarà inaugurata domani. Un’associazione è stata selezionata per gestire il gattile, l’oasi felina e le colonie feline, in collaborazione con l’ATS.

In prospettiva futura, AmbientalMente intende promuovere progetti educativi e formativi per sensibilizzare la comunità lecchese al rispetto e al benessere degli animali, sia negli spazi del Dog Park che nel Gattile.