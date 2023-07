Il Lecco è stato ammesso in Serie B, la Reggina e il Siena fuori rispettivamente dalla B e dalla C. E’ in sintesi la decisione del Consiglio federale della Figc riunitosi oggi per esaminare tra l’altro anche i casi delle squadre che avevano presentato richieste di iscrizione ai campionati professionistici incomplete o carenti. Le società escluse hanno ora 48 ore di tempo per presentare un nuovo ricorso al Collegio di garanzia dello Sport.